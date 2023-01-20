Поцелуй мужчин в лифте: столичная полиция возбудила уголовное дело

Уголовное дело возбудили в Астане по факту распространению ложной информации в отношении сотрудников министерства энергетики, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МВД.

"По ранее распространённой в соцсетях недостоверной информации, касательно причастности сотрудников министерства энергетики к инциденту в лифте, возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 274 Уголовного Кодекса Республики Казахстан", - сказано в сообщении.

В ведомстве напомнили об уголовной ответственности за распространение ложных сведений, причиняющих существенный вред правам и законным интересам граждан.

Ранее в соцсетях появилась запись с камер видеонаблюдения в лифте, на которой запечатлено, как целуются двое мужчин. Подпись гласила, что это якобы сотрудники министерства.