Потрясающий гол помог "Барысу" прервать серию поражений в КХЛ

Фото: пресс-служба ХК "Барыс"

Астанинский "Барыс" в матче Континентальной хоккейной лиги на выезде сыграл с уфимским "Салаватом Юлаевым", передаёт BaigeNews.kz cо ссылкой на Sports.kz.

Анжрей Скабелка выставил следующий состав: Гудачек (Бояркин) — Мищенко-Ножье, Cавицкий-Шапю-Шайхмедденов; Бекетаев-Грэм, Бракко-Вей-Луис; Гайтамиров-Данияр, Кайыржан-Сагадеев-Шестаков; Сергиенко-Григорьев, Кайыржан-Сагадеев-Шестаков.

Явными фаворитами были хозяева, первый период остался без заброшенных шайб, на исходе второго отметился Егор Петухов, причем сделал он это в стиле лакросс. Все решала заключительная двадцатиминутка, где Аркадий Шестаков подвел итог.

Игра завершилась со счётом 0:2 (0:0, 0:1, 0:1).

Казахстанский клуб одержал победу, прервал трехматчевую серию поражений, набрал 28 очков и вернулся в зону плей-офф.

15 ноября "Барыс" на выезде сыграет с екатеринбургским "Автомобилистом".