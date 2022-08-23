Потребности в основных продуктах питания в Казахстане покрывются почти полностью – Минсельхоз

Министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев на брифинге по итогам заседания правительства рассказал, что в стране достаточно сырья и объемов производства, чтобы покрыть внутренние потребности в основных продуктах питания от 80% и выше, сообщает Baigenews.kz.

"По основным продуктам питания - мясу, основным крупам мы практически полностью себя обеспечиваем – у нас и сырья достаточно, и объемов производства достаточно, чтобы покрыть внутренние потребности от 80 процентов и выше. По некоторым товарам есть проблемы: это мясо птицы, колбасные изделия, яблоки, творог - у нас есть конкретный план, мы планируем увеличивать объемы производства. В этом году больше двухсот проектов реализуем. И до конца 2025 года мы по основным группам товаров, где импорт значительный и где мы не достигаем самобеспеченности, тогда мы будем реализовывать инвестиционные проекты", - рассказал министр.