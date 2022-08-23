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  • Потребности в основных продуктах питания в Казахстане покрывются почти полностью – Минсельхоз
скриншот видео Сегодня, 16:44
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Фото: скриншот видео

Потребности в основных продуктах питания в Казахстане покрывются почти полностью – Минсельхоз

Министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев на брифинге по итогам заседания правительства рассказал, что в стране достаточно сырья и объемов производства, чтобы покрыть внутренние потребности в основных продуктах питания от 80% и выше, сообщает Baigenews.kz.

"По основным продуктам питания  - мясу, основным крупам мы практически полностью себя обеспечиваем – у нас и сырья достаточно, и объемов производства достаточно, чтобы покрыть внутренние потребности от 80 процентов и выше. По некоторым товарам есть проблемы: это мясо птицы, колбасные изделия, яблоки, творог - у нас есть конкретный план, мы планируем увеличивать объемы производства. В этом году больше двухсот проектов реализуем. И до конца 2025 года мы по основным группам товаров, где импорт значительный и где мы не достигаем самобеспеченности, тогда мы будем реализовывать инвестиционные проекты", - рассказал министр.

Видео: минсельхоз
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#продовольственная безопасность #Минсельхоз РК
Сегодня, 16:44
150
Журналист

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