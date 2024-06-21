Потратят ли средства ЕНПФ на модернизацию ГРЭС и строительство трёх ТЭЦ в Казахстане

Первый заместитель премьер-министра Роман Скляр на совместном заседании палат Парламента РК ответил на вопрос депутатов о том, на каких условиях планируется инвестировать средства ЕНПФ в модернизацию Экибастузской ГРЭС-2 и строительство трех новых ТЭЦ, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Депутат Сената Сергей Карплюк отметил, что за последние пять лет из республиканского бюджета на обеспечение растущей потребности экономики страны в тепловой электрической энергии был выделен 221 миллиард тенге. Из них 89 миллиардов – только в прошлом году.

"Однако несмотря на рост финансирования остаётся дефицит электрической мощности в объеме более 6 гигаватт. Потребление электроэнергии в прошлом году выросло до 115 миллиардов киловатт/часов, а производство осталось на уровне 113 киловатт/часов. Кроме того, остается высокой степень износа сетей водоснабжения. Из 14 тысяч километров 7,5 тысяч километров теплосетей требуют замены. Следствием высокого износа является авария на Экибастузской ГРЭС-2 и множество других аварий инфраструктуры ЖКХ", - сказал депутат.

Он подчеркнул, что одного государственного бюджета для исправления данной ситуации недостаточно.

"Имеется информация, что для модернизации объектов угольной генерации планируется привлекать средства ЕНПФ. На каких условиях планируется инвестировать средства ЕНПФ в модернизацию Экибастузской ГРЭС-2 и строительство трех новых ТЭЦ? Насколько такие вложения отразятся на доходности средств пенсионного фонда?", - обратился он с вопросом к первому заместителю премьер-министра Роману Скляру.

Первый заместитель премьер-министра Роман Скляр в свою очередь сообщил, что в настоящее время установленная мощность всех энергоисточников страны составляет 21 тысяча мегаватт. Однако распологаемая мощность чуть менее 16 тысяч.

"В пиковые часы нагрузки мы покупаем извне страны порядка 2 тысяч мегаватт электрической энергии. Это, конечно же, очень много. В связи с чем возникает острая необходимость в стоительстве новых энергетических источников", - сказал заместитель премьер-министра.

Он напомнил, что подписано соглашение о строительстве трех ТЭЦ в Кокшетау, Семее и Усть-Каменогорске, и строительстве третьего энергоблока ГРЭС-2.