Потопы, перебои с водой и разбитые дороги оставил алматинцам нерадивый подрядчик

Микрорайон Нуршашкан в Турксибском районе Алматы хоть и находится возле восточной границы мегаполиса, но его сложно назвать периферией. Рядом – новая важная транспортная развязка на пересечении улиц Бухтарминская и Кульджинского тракта, аэропорт Алматы, крупный торговый центр с аквапарком. Однако уже третий год жители Нуршашкана живут в спартанских условиях – с плохими дорогами, перебоями в подаче питьевой воды и электричества. В акимате города говорят, что совсем скоро наступит светлое будущее, но люди уже не верят обещаниям властей. Подробнее о ситуации в материале корреспондента BaigeNews.kz.

Когда в декабре 2021 года завершилось строительство и реконструкция магистральных и распределительных сетей водопровода и канализации в микрорайоне Нуршашкан, проживающие здесь алматинцы были счастливы и предвкушали бесперебойное водоснабжение и удобную систему канализации. Но радоваться пришлось недолго. Уже в 2022 году начались порывы водопровода и с тех пор они стали регулярными. Вода поднимается на поверхность, течёт по улицам и иногда топит дворы.

"Все эти два с лишним года, как у нас начались проблемы с водой, нам говорили: потерпите, канализацию заводим, модернизацию проводим. Мы всё это время по бездорожью ездили. Когда только воду провели, у нас новый асфальт был, микрорайон был красивый. Но не прошло полугода, как от асфальта не осталось ничего. Везде ямы, часть вырыта, местами асфальт сел, потопы. Канализацию не всю подключили – боятся", – рассказали жители микрорайона Нуршашкан.

В конце октября, по словам местных жителей, добавились новые коммунальные проблемы – участились случаи отключения электроэнергии.

"Аварийные приезжают постоянно. АВМ-группа по электрике обещала, что переведёт нас на новую подстанцию ещё в сентябре, но так и не сделала даже половины работ", – жалуется местная жительница.

Жители уже привыкли к постоянным, чуть ли не каждодневным аварийным отключениям электроэнергии и водоснабжения, а также потопу на улицах, размывающему асфальт. К тому же, по наблюдениям людей, даже когда на улице нет ни снега, ни дождя, ни ветра, электричество могут отключать на какое-то время по два, а то и три раза за день.

Проживающие в Нуршашкане говорят, что уже озвучивали свои проблемы на встречах руководства района и города с населением. Им обещали, что возьмут ситуацию под контроль, но пока вопрос решается, по мнению людей, очень медленно.

По словам жителей, аким Турксибского района Бахытжан Акжаров на связи с ними и объясняет, что районный акимат со своей стороны делал запрос на модернизацию микрорайона, но провести её не так-то просто из-за судебных процессов с подрядчиками, по вине которых и начались все беды нуршашканцев.

"Мы просили признать обстановку в нашем микрорайоне чрезвычайной ситуацией. Вроде бы вопрос об объявлении ЧС одно время стоял, чтобы как-то начать решать проблемы. Эпопея длится около трёх лет, акимат ссылается на управление энергетики, те ссылаются на суд с подрядчиком. А мы с ужасом ждём начала холодов", – отмечают люди.

В городском управлении энергетики и водоснабжения в ответе на наш запрос отметили, что суд уже завершён и теперь появилась возможность заставить нерадивого подрядчика исправить все недочёты. Там пояснили, что подрядчик в лице компании "НурайСтрой" завершил строительство и реконструкцию сетей водопровода и канализации в микрорайоне Нуршашкан в декабре 2021 года. После этого произошли аварии на линии водопровода по причине "некорректно и некачественно выполненных работ".

"Все поручения управления подрядной организацией игнорировались или выполнялись некачественно. Вследствие чего управление подало иск в суд для понуждения подрядной организации выполнить восстановительные работы по всем выявленным нарушениям. СМЭС принял решение в пользу управления по понуждению подрядной организации провести восстановительные работы. Сейчас проводятся аудит и восстановительные работы", – заверил заместитель руководителя управления энергетики и водоснабжения Алматы Косай Сандыбаев.

Отдельный вопрос, который добавляет трудностей жителям микрорайона – переполненный автобус. Люди говорят, что с тех пор, как маршрут автобуса №41 продлили до Гульдалы Алматинской области, он приезжает в Нуршашкан уже полным, в связи с чем дети не могут доехать вовремя до школы возле аэропорта.

Как быстро будут закончены работы по укладке асфальта и работе над ошибками в сетях – пока не известно. А пока жители микрорайона готовятся перезимовать в суровых условиях.

Фото предоставлено жителями микрорайона Нуршашкан