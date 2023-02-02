Потоп в Туркестанской области: глава МЧC вылетит в регион

Причина подтопления - сильный дождь и обильное таяние снега в горной местности.

"Силами ДЧС с подтопленных дворовых территорий эвакуировано 154 человека. Они разъехались по родственникам. Для эвакуации и временного размещения населения подготовлены четыре эвакуационных пункта в Сауранском районе. Чтобы не не допустить подтопление домов, силы МИО проводят работы по укладке 2500 единиц мешкотары", - сообщили в МЧС.

В результате уже проведённых работ по отводу и сбросу воды в селе Майдантал угроза подтопления дворов предотвращена.

Однако сообщается, что произошёл перелив через дорожное полотно на 23-х участках из 11 автомобильных дорог областного значения.

Зафиксировано поднятие уровня воды в оросительных каналах "Найман" и "Куртай" в Ордабасинском районе. Вода сбрасывается в реку Арысь.

Жертв и пострадавших нет. Дождь уже не идёт, но поток воды пока не стихает.

Напомним, из-за ливня в трёх районах Туркестанской области - Байдибекском (Шаян, Танатар, Ынтымак, Акбулак, Шакпак, Бирлик, Мынбулак, Косбулак), Сауранском (Бабайкорган, Абай, Улгили, Орангай, Майдантал, Шага) и Ордабасинском (Шубарсу, Бадам, Шубар) произошло интенсивное снеготаяние с последующим переливом талой воды вниз по склону.

Талые воды протекают в 17 населённых пунктах по улицам и дворам. Предварительно подтоплены один частный жилой дом, 15 улиц, 201 дворовых территорий и территория школы в Ордабасинском районе (школа имени Исламкулова).