Потоп в центре Петропавловска оставил жителей без воды

Фото: скриншот с видео

Причиной стала коммунальная авария.

В десяти многоэтажках Петропавловска из-за аварии отключили воду, в других домах нет воды из-за отсутствия давления. Между тем, в соцсетях появились видео потопа на проезжей части в центре города, передаёт BaigeNews.kz.

На кадрах — поток воды, стекающий в Черёмушки и подгорную часть города с перекрёстка Пушкина-Интернациональной.

"Произошло повреждение водопровода на участке улиц Жумабаева — Абая, на водоводе диаметром 800 миллиметров. Сейчас ведутся работы по отключению воды на поврежденном участке.Поэтому понижено давление подачи воды в город. Через час давление стабилизируется. Но в 10 домах, относящихся к участку, появится вода только через сутки. Водоснабжения там не будет до устранения аварии", – сообщили в пресс-службе ТОО "Кызылжар су", отвечающим за водоснабжение.