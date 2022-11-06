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скриншот с видео Сегодня, 16:01
236
Фото: скриншот с видео

Потоп в центре Петропавловска оставил жителей без воды

Причиной стала коммунальная авария.

В десяти многоэтажках Петропавловска из-за аварии отключили воду, в других домах нет воды из-за отсутствия давления. Между тем, в соцсетях появились видео потопа на проезжей части в центре города, передаёт BaigeNews.kz.

На кадрах — поток воды, стекающий в Черёмушки и подгорную часть города с перекрёстка Пушкина-Интернациональной. 

"Произошло повреждение водопровода на участке улиц Жумабаева — Абая, на водоводе диаметром 800 миллиметров. Сейчас ведутся работы по отключению воды на поврежденном участке.Поэтому понижено давление подачи воды в город. Через час давление стабилизируется. Но в 10 домах, относящихся к участку, появится вода только через сутки. Водоснабжения там не будет до устранения аварии", – сообщили в пресс-службе ТОО "Кызылжар су", отвечающим за водоснабжение.

 
 
 
 
 
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Публикация от ПЕТРОПАВЛОВСК КАЗАХСТАН ❤ СКО (@skopetro)

 

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#авария
BaigeNews.kz
Сегодня, 16:01
236
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