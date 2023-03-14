Потоп в Кобде: аким области взял ситуацию на личный контроль

Аким Актюбинской области Ералы Тугжанов провёл оперативное заседание противопаводкового штаба в поселке Кобда. Из-за резкого потепления и осадков талые воды подтопили здесь 15 жилых домов, 28 дворовых территорий, здания ФОКа и кафе, передаёт BaigeNews.kz.

Глава региона поручил сегодня же завершить работу по устройству металлических водопропускных труб и засыпке инертными материалами участка дороги международного значения "Самара-Шымкент" (613 километр), который был вскрыт 13 марта для обеспечения безопасности жителей и предотвращения затопления населённого пункта, а также восстановить движение транспорта.

В ходе встречи с жителями Ералы Тугжанов подчеркнул, что каждой пострадавшей семье будет оказана вся необходимая помощь.

"В районе создана комиссия, все дома будут обследованы. Всех поддержим, средства выделим, максимально оперативно всё восстановим. Будет проведён тщательный анализ данной ситуации и приняты меры по недопущению повторения паводка", - отметил аким.

Талая вода также вошла в село Егиндыбулак Кобдинского района. Угрозы жилым домам и личным подсобным хозяйствам нет.

С начала паводкового периода в Актобе и районах принято 1 514 заявок, все отработаны.

Всего по области всего откачали более 181 тысяч кубометров талых вод, прочищено 26,1 километра арыков, завезено 4 972 кубометров инертного материала, уложено 3 320 штук мешкотары.

На местах работает 142 единиц техники, 20 мобильных бригад, задействовано 650 человек.