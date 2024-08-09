Потоп в Астане сняли на видео

Ливень привёл к образованию рек на дорогах в Астане. Жители города делятся видео в соцсетях, передаёт BaigeNews.kz.

Автобусам приходится преодолевать потоки воды на дорогах мегаполиса. На кадрах видео потоп у Дома министерств.

Не позавидуешь и тем, кому в такую погоду приходится передвигаться пешком.