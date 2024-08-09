Потоп в Астане сняли на видео
Сегодня, 20:49
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Сегодня, 20:49Сегодня, 20:49
135Фото: скриншот
Ливень привёл к образованию рек на дорогах в Астане. Жители города делятся видео в соцсетях, передаёт BaigeNews.kz.
Автобусам приходится преодолевать потоки воды на дорогах мегаполиса. На кадрах видео потоп у Дома министерств.
Не позавидуешь и тем, кому в такую погоду приходится передвигаться пешком.
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