В Казахстане необходимо усилить контроль за социальными сетями, чтобы оградить детей от информации, негативно влияющей на нравственное развитие и противоречащее традиционным устоям. Об этом в депутатском запросе заместителю премьер-министра Ермеку Кошербаеву заявил депутат мажилиса Жанарбек Ашимжанов, передает BaigeNews.kz.

Помимо этого он считает, что нужно завершить и опубликовать исследование Министерства культуры и информации о влиянии ЛГБТ-контента на несовершеннолетних.

"Пророк Мухаммед в одном хадисе сказал: "Пусть тот из вас, кто увидит порицаемое, изменит это собственноручно, если же он не сможет сделать этого, пусть изменит это своим языком, а если не сможет и этого, то - своим сердцем, и это будет наиболее слабым проявлением веры". Руки слабеют, язык теряет дар речи, а сердце погружается во мрак от деяний, совершенных некоторыми людьми. Предсказания предков Монке Би и Машхур Жусупа, сбываются - наше потомство может поменяться не в лучшую сторону. На Национальном Курултае в Боровом, Президент Касым-Жомарт Токаев открыто подчеркнул: "Многим странам десятилетиями навязывали так называемые демократические моральные ценности, включая ЛГБТ. Этим занимались международные неправительственные фонды и организации. И под этой вывеской они грубо вмешивались во внутренние дела многих стран", - сказал депутат на пленарном заседании.

По его словам, в последние годы наблюдается рост активности в социальных сетях организаций, пропагандирующих явления, противоречащие нашим национальным ценностям, включая ЛГБТ.

Это может негативно сказаться на нашем обществе, ослабляя его, считает депутат.

"В частности, через TikTok и другие платформы они подталкивают молодых людей к аморальному поведению", - сказал депутат.

Он заявил, что это нарушает права детей, закрепленные в Конвенции ООН. Так как игнорируются международные нормы, демонстрируя пренебрежение к человечности и моральным принципам.

"Например, организация под названием "Феминита" распространяла в школьных чатах приглашения на мероприятие, где детям обещали рассказать о сексе и "научить быть гомосексуалистами или лесбиянками". Хотя USAID, ранее финансировавшее подобные организации, прекратило свою работу, финансирование из западных стран продолжается. Ради денег они отказываются от традиционных ценностей, получая за это крупные суммы в иностранной валюте для осуществления преступной деятельности", - сказал депутат.

Мажилисмен считает, если правительство не начнет активно контролировать деятельность международных неправительственных фондов и организаций и не пресечет их попытки вмешательства во внутренние дела страны и подрыва духовных ценностей, то может быть уже слишком поздно.

Поэтому, по его мнению, нужно разработать специальную Концепцию по укреплению традиционных нравственных ценностей. Также необходимо провести проверку и запретить работу с детьми неправительственным организациям, финансируемым из-за рубежа, получающим различные гранты и противоречащие нашим национальным традициям, заключил мажилисмен.

Ранее мы сообщали, что депутат предлагает запретить пропаганду ЛГБТ.