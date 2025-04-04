ЧП произошло в Беловской средней школе на севере Казахстана. В одном из кабинетов учебного заведения провис потолок, что стало следствием деформации чердачной балки. Этот инцидент вызвал тревогу у родителей, которые обеспокоены состоянием здания и считают, что продолжать занятия в таком помещении небезопасно. В связи с этим школу закрыли, а учащихся перевели в соседнюю Пеньковскую среднюю школу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Almaty.tv.

Местные жители и родители учеников утверждают, что здание давно нуждается в капитальном ремонте. Потолок в одном из кабинетов обрушился из-за деформации чердачных балок, которые были усилены еще в 2002 году.

"Мы увидели гнилые балки, разорванные железные конструкции, а некоторые элементы здания поддерживались лишь тросами. Это все висит в воздухе, и ничего не закреплено должным образом. Мы переживаем за жизнь и здоровье наших детей", – рассказала жительница села Белое, Мария Атрепкина.

По словам директора школы Гульнары Сыздыковой, здание, построенное в 1964 году, уже не отвечает современным требованиям. В нем нет спортзала, актового зала, а также нет нормальных условий для обучения в одну смену.

"Школа уже давно исчерпала свои ресурсы. Мы очень надеемся, что нам построят новое учебное заведение для наших детей", – пояснила она.

В настоящее время в Беловской школе обучаются 116 учеников, а работают 30 педагогов. В связи с аварийным состоянием здания, было принято решение провести техническое обследование, от результатов которого будет зависеть дальнейшая судьба учебного заведения.

Чтобы не прерывать учебный процесс, было решено организовать ежедневный подвоз школьников в Пеньковскую школу, где они будут обучаться во вторую смену. Для перевозки детей будут использовать два микроавтобуса и один автобус. Однако проектная мощность Пеньковской школы составляет 320 мест, а в настоящее время там учатся 185 учеников.

Руководитель Управления образования Айнагуль Сураганова сообщила, что обследование школы продолжится, а пока учащиеся будут продолжать обучение в соседнем селе. Вопрос о строительстве новой школы для детей Беловского села остается открытым.