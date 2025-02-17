В управлении здравоохранения Павлодарской области сообщили актуальную информацию о пострадавших при обрушении потолка в торговом доме в Экибастузе, передаёт BaigeNews.kz.

Шесть человек получили травмы, однако в госпитализации они не нуждались.

"На утро 17 февраля стало известно, что за медпомощью обратилась несовершеннолетняя, отказалась от госпитализации. У нее зафиксированы ушибы, ссадины, сотрясение", – рассказали в управлении здравоохранения.

Ранее мы писали о том, что в торговом доме, расположенному по улице Ауэзова, произошло обрушение навесного потолка. Однако о пострадавших спасатели не сообщали. Позже стало известно, что пятеро обратились за медпомощью.