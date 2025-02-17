Потолок обрушился в ТД в Экибастузе: число пострадавших увеличилось
Спасатели заявляли, что никто при происшествии не пострадал.
Сегодня, 09:56
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 09:56Сегодня, 09:56
134Фото: скриншот из видео
В управлении здравоохранения Павлодарской области сообщили актуальную информацию о пострадавших при обрушении потолка в торговом доме в Экибастузе, передаёт BaigeNews.kz.
Шесть человек получили травмы, однако в госпитализации они не нуждались.
"На утро 17 февраля стало известно, что за медпомощью обратилась несовершеннолетняя, отказалась от госпитализации. У нее зафиксированы ушибы, ссадины, сотрясение", – рассказали в управлении здравоохранения.
Ранее мы писали о том, что в торговом доме, расположенному по улице Ауэзова, произошло обрушение навесного потолка. Однако о пострадавших спасатели не сообщали. Позже стало известно, что пятеро обратились за медпомощью.
Самое читаемое
- Арестованные по делу Шерзата празднуют в ИВС: видео прокомментировали в полиции
- Димаш и китайская певица Гун Линна решились на уникальный музыкальный эксперимент
- "Бежали как потерпевшие": потолок торгового центра обрушился в Экибастузе
- Неизвестные устроили потоп в селе Алматинской области
- На "Медеу" приостановят массовые катания