Поток туристов из Китая в Казахстан увеличился на 50%

В Алматы состоялась официальная церемония закрытия Года туризма Казахстана в Китае. На форум, посвященный этому событию, собрались более 300 представителей туристической индустрии двух стран, передаёт BaigeNews.kz.

В течение года было организовано более 30 крупных мероприятий в городах КНР и подписано свыше 200 соглашений. Деловые и культурные миссии способствовали развитию туристического и культурного обмена между двумя странами, а также укреплению позиций Казахстана как привлекательного туристического направления.

"Этот год ознаменовался значительным расширением взаимодействия Казахстана и Китая в сфере туризма. Туристический поток между нашими странами продемонстрировал значительный рост, что ещё раз подчёркивает: нас объединяет не только добрососедство, но и общее стремление к взаимопониманию и культурному обмену", — отметил замминистра туризма и спорта РК Ержан Еркинбаев.

Согласно данным Пограничной службы, количество поездок казахстанцев в Китай увеличилось на 31%, а поток гостей из КНР в Казахстан вырос на 50%. За 10 месяцев 2024 года нашу страну посетили 550 тысяч человек, тогда как за весь 2023 год этот показатель составил 367 тысяч.

В этом году проведены Дни туризма городов и регионов Казахстана, а также тематические недели, посвящённые различным видам туризма, в Пекине, Сиане, Шанхае, Гонконге и Урумчи. Казахстан был представлен на четырёх международных туристических выставках — COTTM, ITB China, ITE Hong Kong. Также организованы крупные концерты в провинциях Шаньдун и Хэбэй. На выставках "Золотой человек" и "Великая степь" представлены экспонаты из фонда Национального музея РК.

Форум стал ключевым событием для подведения итогов и дальнейшего укрепления сотрудничества. Около 80 казахстанских и китайских туроператоров провели B2B-переговоры, направленные на развитие деловых связей и установление партнёрских отношений.

2025 год объявлен Годом туризма Китая в Казахстане.