Поток иммигрантов в Казахстан вырос в полтора раза

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С января по сентября в Казахстан прибыло 11 тысяч человек — сразу на 51,7 процента больше, чем за январь–сентябрь прошлого года, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Ranking.kz.

Покинули страну 20 300 тысячи человек. Это на 19,7 процента меньше, чем за аналогичный период 2021 года. При этом сальдо миграции остаётся отрицательным: минус 9 300 человек за год.

Основная часть прибытий пришлась на Мангистаускую область - 2 400 человек (плюс 53,9 процента) за год; Алматы - 2 100 человек (плюс 67,1 процента) и Алматинскую область - 1 400 человек (рост в 8,4 раза за год).

Самый большой отток людей из Карагандинской области: 2 500 человек, что на 31,5 процента меньше, чем годом ранее. Далее идут Костанайская (2 400 человек, минус шесть процентов) и Павлодарская (2 300 человек, минус 14,8 процента) области. Меньше всего людей выбыло из Кызылординской области: всего 42, минус 28,8 процента за год.

В 2022 году в Казахстан прибыли 989 человек старше 15 лет с технической специальностью, 516 — с экономической, 351 — с педагогической, 219 — с медицинской, 130 — с юридической, 106 — с архитектурно-строительной, 70 — с сельскохозяйственной.

Выбыло из страны 3 500 человек старше 15 лет с технической специальностью, 1 600 — с экономической, 1 000 — с педагогической, 542 — с медицинской, 378 — с юридической, 218 — с архитектурно-строительной, 159 — с сельскохозяйственной.

Большинство иммигрантов приехали в Казахстан из Узбекистана: 4 800 человек, на 88,8 процента больше, чем годом ранее. Вторую и третью строчки заняли Россия и Туркменистан. В топ-5 стран также попали Кыргызстан и Китай.

Уезжали из Казахстана чаще всего в Россию: 16 600 человек, это на 21,4 процента меньше, чем годом ранее. В пятёрку ключевых направлений также вошли Германия, США, Польша и Узбекистан.