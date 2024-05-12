Потерявшуюся в горах пенсионерку отыскали спасатели в Жамбылской области

В Жуалынском районе Жамбылской области 60-летняя женщина потерялась в горной местности, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

Как оказалось, она ушла собиратьгрибы.

"На поиски отправились сотрудники ДЧС, которые нашли ее спустя 4 часа. Грибник в медицинской помощи не нуждалась", — говорится в сообщении.

Спасатели рекомендуют казахстанцам не собирать грибы в малоизвестной местности.