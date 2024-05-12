Потерявшуюся в горах пенсионерку отыскали спасатели в Жамбылской области
Сегодня, 21:16
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Сегодня, 21:16Сегодня, 21:16
104Фото: pixabay
В Жуалынском районе Жамбылской области 60-летняя женщина потерялась в горной местности, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.
Как оказалось, она ушла собиратьгрибы.
"На поиски отправились сотрудники ДЧС, которые нашли ее спустя 4 часа. Грибник в медицинской помощи не нуждалась", — говорится в сообщении.
Спасатели рекомендуют казахстанцам не собирать грибы в малоизвестной местности.