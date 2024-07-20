  • 20 Июля, 15:05
  • BAIGENEWS

Потерявшуюся девочку нашли на берегу Алаколя

Сегодня, 13:56
АВТОР
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МЧС РК Сегодня, 13:56
Сегодня, 13:56
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Фото: МЧС РК

Спасатели МЧС пришли на помощь ребёнку в области Жетысу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК

"На побережье озера Алаколь оставшаяся без присмотра взрослых девочка 2018 года рождения самостоятельно покинула территорию зоны отдыха и потерялась. При патрулировании её обнаружили на берегу озера и передали родителям. В медицинской помощи ребёнок не нуждался", — говорится в сообщении.

В МЧС напомнили казахстанцам о том, как опасно оставлять детей без присмотра.

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