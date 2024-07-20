Потерявшуюся девочку нашли на берегу Алаколя
Сегодня, 13:56
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Сегодня, 13:56Сегодня, 13:56
105Фото: МЧС РК
Спасатели МЧС пришли на помощь ребёнку в области Жетысу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК
"На побережье озера Алаколь оставшаяся без присмотра взрослых девочка 2018 года рождения самостоятельно покинула территорию зоны отдыха и потерялась. При патрулировании её обнаружили на берегу озера и передали родителям. В медицинской помощи ребёнок не нуждался", — говорится в сообщении.
В МЧС напомнили казахстанцам о том, как опасно оставлять детей без присмотра.
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