Потерявшуюся девочку нашли на берегу Алаколя

Спасатели МЧС пришли на помощь ребёнку в области Жетысу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК

"На побережье озера Алаколь оставшаяся без присмотра взрослых девочка 2018 года рождения самостоятельно покинула территорию зоны отдыха и потерялась. При патрулировании её обнаружили на берегу озера и передали родителям. В медицинской помощи ребёнок не нуждался", — говорится в сообщении.

В МЧС напомнили казахстанцам о том, как опасно оставлять детей без присмотра.