Потерявшихся рыбаков оштрафовали в Акмолинской области

25 августа в 19:30 спасателям поступило сообщение о том, что двое мужчин в возрасте 23 и 21 лет отправились на рыбную ловлю и не вернулись обратно.

К поискам незамедлительно приступили сотрудники ДЧС Акмолинской области и Астаны, местных исполнительных органов и местной полицейской службы. Поисковые работы продолжались всю ночь.

"Любителей рыбной ловли нашли сегодня в 8:00. Как оказалось, ночью из-за сильного ветра их прибило на противоположный берег, после чего они уже не смогли самостоятельно вернуться. При себе у них не было ни спасательных жилетов, ни средств связи. Позже спасённых привлекли к административной ответственности по статье 412 КоАП - "Нарушение или невыполнение правил безопасности на водоёмах", - сообщили в МЧС РК.

Нарушение влечёт штраф на физических лиц в размере семи месячных расчетных показателей - 26 844 тенге.