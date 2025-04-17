Полтора года назад жизнь многодетного отца из Костаная раскололась на до и после, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал Хабар.

В страшной аварии на загородной трассе он потерял беременную супругу и 10-летнюю дочь. Виновник ДТП - пьяный водитель, давно лишённый прав - получил 6 лет и 8 месяцев лишения свободы. Но это не конец бед.

Сам мужчина перенёс три операции. Его трое оставшихся детей выжили, но двое из них стали инвалидами. Им требуется дорогостоящая реабилитация. Несмотря на все испытания, отец не сдался: отказался от инвалидности, вернулся к работе и теперь один воспитывает детей.

Но когда пришло время получить страховые выплаты - им отказали. В выплатах потерпевшей стороне страховая компания отказала.

"Поскольку виновник ДТП не является стороной по договору страхования и не является застрахованным, факт наступления страхового случая отсутствует. На основании изложенного суд решил в удовлетворении иска о признании факта наступления страхового случая и понуждении осуществлении выплат – отказать", - сообщила пресс-секретарь Костанайского областного суда Ляззат Байгожина.

С решением суда многодетный отец и его адвокат не согласны. По словам юриста, есть норма закона, которая в подобных случаях предусматривает страховые выплаты. Тем более, что в момент аварии, в машине виновника ДТП, находился застрахованный водитель.

"Рядом с ним находился человек, который как раз вписан в страховку и который должен был управлять, по сути, транспортным средством. Законом предусмотрено, что есть всё-таки случай, когда страховая компания возмещает страховые выплаты. В порядке регресса. Это обратное требование. Обращается непосредственно к виновнику ДТП и возмещает свои расходы. Раз эта норма в законе есть, значит, она должна работать", - отметил юридический консультант Болатбек Искаков.

Сейчас семья подала апелляцию - и ждёт решения областного суда.

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