  • 22 Марта, 22:34
  • BAIGENEWS

Четырёхлетний мальчик пропал во время празднования Наурыза в области Абай

Его разыскали полицейские.

Сегодня, 22:24
АВТОР
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ДП области Абай Сегодня, 22:24
Сегодня, 22:24
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Фото: ДП области Абай

Полицейские области Абай нашли ребёнка, который потерялся во время празднования Наурыза, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ДП региона.

Во время массовых гуляний, проходивших в одном из районов, Сержант полиции Архат Фархатулы замметил четырёхлетнего мальчика, который гулял один.

"Архат не остался равнодушным и сразу взял ситуацию под контроль. Полицейские отыскали родных ребенка и в кратчайшие сроки вернули его семье. Мальчик, к счастью, не пострадал и чувствовал себя хорошо. Родители выразили благодарность сотрудникам полиции за оперативное реагирование и помощь в поисках", — говорится в сообщении полиции.

 

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