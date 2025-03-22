Четырёхлетний мальчик пропал во время празднования Наурыза в области Абай
Его разыскали полицейские.
Сегодня, 22:24
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Сегодня, 22:24Сегодня, 22:24
34Фото: ДП области Абай
Полицейские области Абай нашли ребёнка, который потерялся во время празднования Наурыза, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ДП региона.
Во время массовых гуляний, проходивших в одном из районов, Сержант полиции Архат Фархатулы замметил четырёхлетнего мальчика, который гулял один.
"Архат не остался равнодушным и сразу взял ситуацию под контроль. Полицейские отыскали родных ребенка и в кратчайшие сроки вернули его семье. Мальчик, к счастью, не пострадал и чувствовал себя хорошо. Родители выразили благодарность сотрудникам полиции за оперативное реагирование и помощь в поисках", — говорится в сообщении полиции.
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