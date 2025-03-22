Полицейские области Абай нашли ребёнка, который потерялся во время празднования Наурыза, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ДП региона.

Во время массовых гуляний, проходивших в одном из районов, Сержант полиции Архат Фархатулы замметил четырёхлетнего мальчика, который гулял один.