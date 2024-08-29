Потерявшегося в горах 16-летнего подростка разыскали сотрудники МЧС

Пять подростков поднялись на гору Каскабас в Заилийском Алатау Алматинской области. При спуске горы мальчик 2008 года рождения почувствовал себя плохо, отстал от группы и потерялся, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

"Спустившиеся друзья не смогли его найти и вызвали спасателей, которые нашли потерявшегося и спустили его к остальным членам группы", - сообщили в МЧС.

Потерявшийся подросток в медицинской помощи не нуждался.