  • 29 Августа, 05:35
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Потерявшегося в горах 16-летнего подростка разыскали сотрудники МЧС

Сегодня, 05:18
АВТОР
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МЧС РК Сегодня, 05:18
Сегодня, 05:18
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Фото: МЧС РК

Пять подростков поднялись на гору Каскабас в Заилийском Алатау Алматинской области. При спуске горы мальчик 2008 года рождения почувствовал себя плохо, отстал от группы и потерялся, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

"Спустившиеся друзья не смогли его найти и вызвали спасателей, которые нашли потерявшегося и спустили его к остальным членам группы", - сообщили в МЧС.

Потерявшийся подросток в медицинской помощи не нуждался.

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