Потерявшегося фламинго приютил блогер из Актау

Блогер из Актау Азамат Сарсенбаев в своих социальных сетях рассказал историю спасения птенца фламинго, который застрял в снегах в районе Каражанбаса, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на lada.kz.

Одинокая птица, по словам блогера, отбилась от стаи, сильно замерзла и была голодна. Видео ему прислали подписчики.

"Я посоветовал согреть его в машине и довезти до Актау, а тут уже решить, куда его пристроить", - написал он.

Чуть позже Азамат Сарсенбаев выложил совместное с фламинго фото из дома.

"Выхаживаю птенца фламинго. Благо, у меня в морозилке завалялись креветки, сибас, сазан и карась. Закину все эти морепродукты в блендер, смешаю с водой и покормлю, пусть хоть один из нас почувствует себя гурманом", - поделился автор с подписчиками.

Ранее Азамат написал, что планировал отвезти птенца к ветеринару, а затем на место, где он был найден, чтобы у фламинго был шанс найти свою стаю и вернуться к родителям. Однако уже утром стало понятно, что птенец вполне здоров.

Утром 12 декабря, блогер написал, что птенец чувствует себя лучше. Окреп и хорошо питается.

Азамат Сарсенбаев рассказал, что наблюдая за птицей целый день, понял, что в медицинский поддержке она не нуждается. Однако сомневается, стоит ли везти ее обратно, ведь шанс найти свою стаю - не очень большой, и фламинго может погибнуть.

Блогер принял решение передать своего питомца в приют для животных. Говорит, что кормить креветками не обязательно, достаточно перемолотой моркови и кильки.