  • 12 Ноября, 07:30
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Потерявшегося 83-летнего пенсионера ищут в СКО

Сегодня, 06:51
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ДЧС СКО Сегодня, 06:51
Сегодня, 06:51
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Фото: ДЧС СКО

В СКО вторые сутки ведутся поиски потерявшегося 83-летнего пенсионера, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ДЧС региона.

Сообщается, что пенсионер вышел из дома в селе Бирлик Есильского района 10 ноября и не вернулся. До настоящего времени его местонахождение неизвестно. 

К поискам привлечены сотрудники ДЧС с кинологами, полицейские, местное население. Задействована техника, беспилотный летательный аппарат. 

Фото: ДЧС СКО

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