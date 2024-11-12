Потерявшегося 83-летнего пенсионера ищут в СКО
Сегодня, 06:51
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Сегодня, 06:51Сегодня, 06:51
88Фото: ДЧС СКО
В СКО вторые сутки ведутся поиски потерявшегося 83-летнего пенсионера, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ДЧС региона.
Сообщается, что пенсионер вышел из дома в селе Бирлик Есильского района 10 ноября и не вернулся. До настоящего времени его местонахождение неизвестно.
К поискам привлечены сотрудники ДЧС с кинологами, полицейские, местное население. Задействована техника, беспилотный летательный аппарат.
Фото: ДЧС СКО
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