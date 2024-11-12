Потерявшегося 83-летнего пенсионера ищут в СКО

В СКО вторые сутки ведутся поиски потерявшегося 83-летнего пенсионера, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ДЧС региона.

Сообщается, что пенсионер вышел из дома в селе Бирлик Есильского района 10 ноября и не вернулся. До настоящего времени его местонахождение неизвестно.

К поискам привлечены сотрудники ДЧС с кинологами, полицейские, местное население. Задействована техника, беспилотный летательный аппарат.

Фото: ДЧС СКО