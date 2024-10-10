Потерявшего семью в ДТП полицейского отправили в колонию в Актобе
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В специализированном межрайонном суде по уголовным делам Актюбинской области рассмотрели уголовное дело в отношении К. по обвинению в нарушении Правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц, передаёт BaigeNews.kz.
Суд установил, что 26 августа в 18:40 на трассе "Самара-Шымкент" мужчина, управляя машиной марки Volkswagen Polo, выехал на встречную полосу и, грубо нарушив Правила дорожного движения, допустил столкновение с грузовиком Mercedes-Benz Actros. В результате аварии скончались пять пассажиров легковушки - родители водителя, его младший брат и двое племянников.
Подсудимый полностью признал вину, раскаялся в содеянном.
Суд при назначении наказания принял во внимание наличие смягчающих обстоятельств по делу - чистосердечное раскаяние, отсутствие судимости и прощение потерпевших.
Приговором суда подсудимый К., ранее работавших в правоохранительных органах, осужден на пять лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами сроком на семь лет.
Приговор пока не вступил в законную силу.
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