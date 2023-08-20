  • 20 Августа, 08:03
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Потерять урожай из-за долгостроя могут фермеры в Туркестанской области

Сегодня, 07:54
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otyrar.kz Сегодня, 07:54
Сегодня, 07:54
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Фото: otyrar.kz

Крестьянские хозяйства Махтааральского района бьют тревогу. Здесь катастрофически не хватает поливной воды. Аграрии, которые затратили баснословные суммы на посев хлопка сейчас подсчитывают убытки. Фермеры говорят, что сталкиваются с дефицитом ежегодно, только обращать внимание на их проблему никто не хочет, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на otyrar.kz.

"Мы начали волноваться еще в июле. Больше месяца нет воды в нашем регионе. Наш урожай гибнет уже. Каждый день идем к мотору, там нет воды. Саженцы уже высохли практически", - говорит фермер Сарсенбай Шамшиддинов.

В дефиците воды крестьяне винят строительство нового канала. Оно затянулось на 5 лет.

"Между каналами, которые строятся есть пикет. Проблема в том, что если нам срочно понадобится вода для полива, нам не смогут дать воду. Потому что они уже подготовили весь цемент и грунт, и строительство они не приостановят. Особенно дефицит воды будут ощущать фермеры, которые находятся в конце села", - жалуется фермер Илияс Кудияров.

Подрядчик, который строит канал, в свою очередь винит во всем пандемию. Мол, из-за карантина объект превратился в долгострой. Вторая причина — нехватка средств.

"В 2020 году, как вы знаете, была пандемия. После этого у нас произошли изменения в проекте, из-за этого объект превратился в долгострой. К тому же нам приходится приостанавливать строительство зимой, потому что в плохую погоду канал строить нельзя", - считает представитель подрядной организации Мейржан Сайпиддинов.

"К сожалению, правительство не выделяет деньги в полном объеме. Именно поэтому эта работа не завершается. Мы планируем решить проблему в этом году. Если нам деньги выделят, строительство завершится в мае месяца следующего года", - отмечает технический консультант группы управления проектом "Пуид-2" Бахытжан Темирбеков.

Сейчас объект готов на 80 процентов, на строительство подрядчики потратили около 100 млрд тенге. Часть денег выделили бюджета, остальную часть подрядная организация взяли в кредит у всемирного банка.

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