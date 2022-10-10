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  • "Потеряли влияние и свободу" — кто выбыл из списка самых влиятельных бизнесменов Казахстана
Forbes.com Сегодня, 11:33
700
Фото: Forbes.com

"Потеряли влияние и свободу" — кто выбыл из списка самых влиятельных бизнесменов Казахстана

Журнал Forbes Kazakhstan подготовил свежий список самых влиятельных бизнесменов Казахстана, сообщает BaigeNews.kz. Рейтинг обновился более чем на 20 процентов. Деловой журнал решил изменить методологию составления рейтинга 2022 года, и при распределении весов параметров оценки 60 процентов отвели экспертному мнению.

Исследовательская команда рейтинга отметила, что в итоге в топ-50 самых влиятельных бизнесменов Казахстана впервые за время существования рейтинга сменились сразу 11 участников.

"…Значительная часть выбывших бизнесменов была связана с семьей первого президента страны родственными или иными связями, причём некоторые из них успели потерять не только влияние, но и свободу", — отметил Forbes Kazakhstan.

50 богатейших бизнесменов Казахстана - 2022

По сравнению с предыдущим рейтингом, средний возраст участников увеличился на два года — с 52 до 54 лет. А сам список стал полностью мужским (в прошлом году в топ-50 из бизнесвумен попала лишь Гаухар Каппарова). В этом году в рейтинге ни одной женщины. 

Деловое издание Forbes.kz отмечает, что рейтинг — сугубо оценочная журналистская публикация Forbes Kazakhstan и не может быть использован в качестве документа или официальной информации.

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#рейтинг #бизнесмены
Журналист
Сегодня, 11:33
700
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