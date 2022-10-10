"Потеряли влияние и свободу" — кто выбыл из списка самых влиятельных бизнесменов Казахстана

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Журнал Forbes Kazakhstan подготовил свежий список самых влиятельных бизнесменов Казахстана, сообщает BaigeNews.kz. Рейтинг обновился более чем на 20 процентов. Деловой журнал решил изменить методологию составления рейтинга 2022 года, и при распределении весов параметров оценки 60 процентов отвели экспертному мнению.

Исследовательская команда рейтинга отметила, что в итоге в топ-50 самых влиятельных бизнесменов Казахстана впервые за время существования рейтинга сменились сразу 11 участников.

"…Значительная часть выбывших бизнесменов была связана с семьей первого президента страны родственными или иными связями, причём некоторые из них успели потерять не только влияние, но и свободу", — отметил Forbes Kazakhstan.

50 богатейших бизнесменов Казахстана - 2022

По сравнению с предыдущим рейтингом, средний возраст участников увеличился на два года — с 52 до 54 лет. А сам список стал полностью мужским (в прошлом году в топ-50 из бизнесвумен попала лишь Гаухар Каппарова). В этом году в рейтинге ни одной женщины.

Деловое издание Forbes.kz отмечает, что рейтинг — сугубо оценочная журналистская публикация Forbes Kazakhstan и не может быть использован в качестве документа или официальной информации.