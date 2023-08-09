Потеряла 9 кг: в Нью-Йорке акула напала на человека впервые за 65 лет
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Власти Нью-Йорка закрыли популярный пляж Rockaway Beach после того, как на 65-летнюю женщину напала акула, передает BaigeNews.kz со ссылкой на BBC.
Спасатели вытащили пострадавшую из воды и оказали ей первую помощь, после чего доставили ее в больницу. По словам врачей она находится в критическом, но стабильном состоянии. У нее — глубокий укус на бедре.
Как сообщает газета New York Times со ссылкой на полицейский отчет, в результате укуса женщина потеряла около 9 кг веса.
По данным сайта Global Shark Attack File, который отслеживает нападения акул на человека, последний раз нечто похожее происходило в Нью-Йорке в 1958 году.
"Мы надеемся, что пострадавшая полностью поправится, — говорится в заявлении городского департамента парков. — Хотя это происшествие, очевидно, вызывает страх, мы хотим напомнить жителям Нью-Йорка, что укусы акул на этом пляже крайне редки".
Всего в штате Нью-Йорк было зарегистрировано 20 неспровоцированных нападений акул на людей, начиная с 1837 года.
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