В этом году премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов дал поручение по обновлению железнодорожной инфраструктуры страны. В список попали 125 железнодорожных вокзалов Казахстана, на которых запланированы реконструкции и ремонты. В Костанайской области вокзалов, требующих ремонта, оказалось шесть, в том числе, в самом областном центре. Однако, когда подрядная организация хотела приступить к подготовительным работам, выяснилось, что костанайский железнодорожный вокзал имеет историческую ценность и менять его внешний облик категорически запрещено. В деталях проблемы разбирался корреспондент BaigeNews.kz.

Всего в Костанайской области будут реконструировать шесть вокзалов - в Костанае, Рудном, Аркалыке, на станциях Тобол, Аманкарагай и Кушмуруне. Об этом стало известно в середине апреля, когда журналистам показали, как идут ремонтные работы в городе горняков Рудном, а точнее на станции Железорудная, где расположен вокзал. Работы ведет местное ТОО "СеверСталь KST", примерную стоимость реконструкции этого вокзала пока оценивают около 600 млн тенге. Но после окончания работ сумма может увеличиться, так как цены на стройматериалы постоянно растут.

"Работы по обновлению железнодорожных вокзалов проводятся в рамках поручения премьер-министра страны, деньги выделены из республиканского бюджета по линии АО "Самрук-Казына", - сообщал руководитель управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Костанайской области Алмаз Есенжолов. - Заказчик работ - АО "Казахстан темир жолы". До конца года планируется обновить все шесть вокзалов по области - отремонтировать фасады, перроны, поменять мебель внутри вокзалов, оснастить их высокоскоростным интернетом".

По словам властей, рудненский железнодорожный вокзал, который начали ремонтировать первым, не видел капитального обновления с 1959 года. Фактически со дня основания города горняков - в 1957 года Рудный получил статус города. Вокзал на станции Железорудная настолько древний, что в нем нет даже современных туалетов. Пассажиры до сих пор пользуются одним-единственным деревянными на улице. После реконструкции на рудненском вокзале планируют открыть три туалета - женский, мужской и для людей с ограниченным и возможностями.

Так что рудничане восприняли новость об обновлении железнодорожной инфраструктуры с большим воодушевлением, чего не скажешь о костанайцах. Здание железнодорожного вокзала областного центра является самым большим в области, и одним из самых больших в республике. В нем два этажа, а общая площадь составляет 7 000 квадратных метров.

"Вот такое наследие досталось нам со времен СССР, - констатирует заместитель директора Костанайского филиала АО "Казахстан Темир Жолы" Нурлан Байганин. - Вокзал был построен в 1974 году и с тех пор практически ни разу капитально не ремонтировался. Последний раз были попытки сделать ремонт в 2015 году, но тоже не получилось. В этом году запланировали реконструкцию, но выяснилось, что здание входит в число памятников истории и просто так его нельзя переделывать".

По словам Байганина, уже определился подрядчик по ремонту костанайского железнодорожного вокзала и даже согласовали стоимость работ - 470 тенге за 1 кв.м. Но начать работы пока не могут, потому что с учетом того, что здание входит в число исторических ремонтировать его должно обновлять только лицензированная компания.

"На днях мы обсуждали этот вопрос с министром транспорта, он поручил решить этот вопрос акимату области. Как он в итоге решится, и придется ли для реконструкции выводить здание из числа памятников я пока не знаю", - отметил заместитель директора КОФ "Казахстан Темир Жолы".

Байганин добавил, что по задумке все 125 зданий железнодорожных вокзалов страны, который попали в список реконструкции согласно поручению премьер-министра, должны иметь единый вид. Снаружи здания должны облицевать определенными материалами цвета слоновой кости. Но так как здание имеет историческую ценность, типовой подход здесь не подойдет. Заместитель директора отметил, что аналогичная ситуация возникла и с железнодорожным вокзалом Кызылорды, где здания также входит в список исторического наследия. Оно было построено гораздо раньше костанайского вокзала - в 1917, но по словам Байганина, "даже его планируют вывести из числа памятников".

Пока не знает ответа на вопрос, о том придется ли лишить здание костанайскго железнодорожного вокзала статуса памятника истории и заместитель руководителя управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Костнайской области Булат Сейдахметов. Это управление курирует реконструкции железнодорожных вокзалов области.

"Да здание костанайского железнодорожного вокзала действительно входит в число памятников, но этот вопрос надо как-то решать. Выводить или не выводить из списка памятников - этот вопрос будет решать на уровне министра и акимата области. Есть вариант отремонтировать его с привлечением специализирующейся на подобных реконструкциях лицензированной компании, но это не быстрый процесс", - пояснил Сейдахметов.

Процесс привлечения лицензированной компании не только не быстрый, но и еще сложный. Ведь в Костанае таких компаний нет, да и по Казахстану их днем с огнем не сыщешь.

"Здание железнодорожного вокзала областного центра входит в число памятников истории и культуры Костанайской области местного значения, - подтвердил руководитель Центра исследования, реставрации и охраны историко-культурного наследия управления культуры акимата Костанайской области Бекболат Уалиев. - Дирекция вокзала об этом знала, и об этом говорилось в прошлом году, когда к нам приезжал министр и озвучивал идею о типовом ремонте здание железнодорожных вокзалов".

Уалиев пояснил, что с учетом культурного и исторического статуса костанайского вокзала ремонтировать его можно только после разработки научно-проектной документации, которая не имеет ничего общего с обычной проектно-сметной документацией. Привлекать к реставрации историко-культурных объектов можно только лицензированной компании, но даже они не могут переделать на свой лад внешний вид здания.

"Внешнему облику железнодорожного вокзала нужно, наоборот, вернуть его исторический вид, то есть времен СССР, - отмечает Уалиев. - Сейчас здание ему не соответствует, а должно, так как имеет историческую ценность. Вот к этому нужно стремиться, а не к тому, чтобы сделать его типовым. Внутри здания еще возможны какие-то изменения в сторону современной архитектуры и то по согласованию с научно-проектной документацией, а снаружи ничего менять нет".

Уалиев пояснил, что не только материалы, используемые при реконструкции здания, должны быть аутентичными, но и цвет соответствовать первоначальной постройки эпохи СССР. То есть, если здание было построено из дерева, то сейчас при его облицовке должны использовать дерево, если из камня, то камень.

Он привел в пример реконструкцию других исторических зданий Костанайской области - пассажа Яушевых, историко-краеведческого музея. При недавней переделке пассажа использовали дерево, так как именно было главным материалов во время дореволюционного строительства этого здания. При обновлении здания музея строительной бригаде пришлось долбить стену, что узнать оригинальный цвет стен. И выяснилось, что во время одной из реконструкций применили сразу три цвета: голубой, белый и бирюзовый.

"Когда стали исследовать исторические документы, выяснилось, что основным в то время был бирюзовый цвет, так как он именно он тогда символизировал богатство, поэтому остановились на нем и перекрасили все в один цвет, чтобы вернуть зданию исторический облик", - рассказал руководитель Центра исследования, реставрации и охраны историко-культурного наследия.

Уалиев вспоминает реставрацию Ак-Мечети, одного из старейших зданий Костанайской области, построенных в 1893 и включенных в реестр памятников истории и архитектуры Костанайской области. Здание несколько раз меняло свой внешний облик и предназначение - сначала его реконструировали под филармонию, потом под кинотеатр. И только в 1992 года оно снова стало мечетью, но фасад был далек от исторического. Вернуть первоначальный исторический облик удалось только в 2020 году. Лицензированную компанию искали несколько лет, потом собирали деньги, потом разрабатывали научно-проектную документацию. В итоге на переделку ушел не один год. Реставрационные работы тогда выполняло ТОО "Специальная научно-реставрационная производственная мастерская Мангыстауреставрация". В Костанае подобных компаний не нашлось.

У здания мечети пришлось убрать террасу, которую пристроили и она просуществовала несколько лет. Но к историческому облику терраса отношения не имела, поэтому ее снесли.

"Понимаете, какой это сложный процесс - реконструкция исторических зданий? Поэтому костанайский железнодорожный вокзал не так просто будет отремонтировать", - констатирует эксперт.

На вопрос, можно ли тогда вывести здание костанайского железнодорожного вокзала из числа памятников культуры и архитектуры, не вызвав возмущения горожан, Уалиев сообщил, что это тоже не быстрый процесс. Выводятся здания из таких список на основании протокола решения специальной комиссии министерства культуры. Инициатором может быть, как физическое лицо, так и юридическое, но комиссия должна проверить все основания и только потом принимать решение. Но если такой запрос поступит и комиссии выяснит, что здание действительно не несет особой исторической ценности и примет положительное решение, то здание железнодорожного вокзала можно будет вывести из числа исторических памятников.

"Кстати, мы постоянно мониторим состояние памятников культуры и истории. На сегодняшний день здание костанайского железнодорожного вокзала находится в удовлетворительном состоянии. Это означает, что в срочном ремонте оно не нуждается. По крайней мере, в этом году точно. И, скорее всего, еще несколько лет сможет простоять без ремонта".

Реконструкция здания вокзала в Костанае пока не ведется, никаких подготовительных работа тоже нет. Видимо, вопрос с его переделкой действительно серьезный, и как будут его решать власти - пока неясно. Складывается впечатление, что чиновники настроены все-таки вывести здание вокзала из числа памятников культуры и архитектуры, но опасаются реакции горожан.

В Костанайском филиале АО "КТЖ" уже отметили, что деятели культуры забросали их письмами о том, что против ремонта здания. И не удивительно. Ведь костанайцы помнят много примеров того, как исторические объекты города выводили из числа памятников. Один из наиболее ярких - здание кинотеатра "Костанай", которое считалось самым большим в Казахстане, и было оснащено самым большим экраном. Несмотря на протесты горожан, когда они устроили акцию с возложением траурных ленточек к кинотеатру, здание снесли в 2007 году. Тогда выяснилось, что его по-тихому вывели из числа памятников культуры и архитектуры распоряжением акима Костаная. На месте кинотеатра построили торгово-развлекательный центр. Совсем недавний пример - снос исторического здания по ул. Тауелсиздик, 42. Жители увидели, как его разрушает и обратились с управление культуры, где сообщили, что объект утратил историческую ценность, так как в нем было опасно находиться.

Но здание железнодорожного вокзала - это не отдельный дом и не пока что далеко не ветхое строение, что подтверждают в Центре памятников, поэтому вряд ли его удастся лишить статуса памятника без особых возмущений. К тому же, люди уже начали возмущаться предстоящей реконструкцией. После неоднократных звонков в попытках выяснить, как же в итоге решат вопрос со зданием вокзала, нас попросили обратиться к заместителю акима Костанайской области Берику Танжарикову. В его приемной ответили, что позже он сам перезвонит и ответит на все вопросы, но пока замакима так и не позвонил.

Кстати, помимо, самого здания железнодорожного вокзала, к памятникам относится и паровоз первоцелинников, стоящий рядом. Этот паровоз 1939 года выпуска, который в 1954 году привез в Костанай первых пассажиров из Украины для освоения целины. Рядом расположен и памятник работнику-путейцу. Горожане переживают, что и их подвергнут реконструкции, но в КТЖ и Центре памятников заверили, что речь идет только о переделке здания вокзала.



Автор фото: Рената Актаева.