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Потерпевших и обвиняемых по делу о финпирамидах в Актобе потряс приговор суда
В Актобе поставили точку в громком уголовном деле последнего года. Организаторам и создателям нескольких финансовых пирамид, от которых пострадало свыше 17 тысяч человек, вынесли приговор. Сроки от 7 до 18 лет получили все 48 фигурантов, передаёт КТК.
Многие даже не поверили, что отправятся в тюрьму, и прямо в зале суда теряли сознание. В шоке и потерпевшие. Они, как ни странно, ожидали менее сурового наказания для своих обидчиков.
Суд над 48 фигурантами, обманувшими больше 17 тысяч казахстанцев по всей стране, длился больше года. В деле 3700 томов. Масштабы аферы поражают. Мошенники умело убеждали людей приносить деньги, обещали большие вознаграждения по вкладам, но в итоге оставили клиентов в долгах. Суд признал участников и организаторов финансовых пирамид виновными.
Все заседания и оглашение проходили в здании колонии-поселения на окраине города, поскольку участников было слишком много. По всему периметру выставили вооруженный конвой. Фигуранты заявили, что против фото- и видеосъемки. До начала оглашения многие были в хорошем расположении духа. Решение судья зачитывал больше трех часов, время от времени прерываясь на замечания.
Когда уже стало понятно, что никто из фигурантов не останется на свободе, некоторым становилось плохо, пришлось вызывать врачей и приостанавливать процесс. В итоге все 48 человек получили сроки — от 7 до 18 лет. Создателями и руководителями финансовых пирамид "Гарант 24 Ломбард", "Выгодный займ", "Estate Ломбард" и "Нур-Али Капитал" признаны два человека — Есиркепов и Танбашев. Они и сами частично признали вину, тем не менее получили максимальное наказание. Как ни странно, потерпевших это не устроило. Они все еще верят мошенникам.
"Мы добиваемся того, чтобы подсудимых организаторов посадили в колонию- поселение, поскольку сейчас они уже начали выплачивать потерпевшим. Получили уже около 25 человек свои вклады", потерпевшая Евгения Гановская.
В общей сложности аферисты обманули людей на 30 миллиардов тенге. Многие оформляли кредиты, чтобы внести деньги в пирамиды. Некоторые продавали через мошенников квартиры и машины, надеясь обогатиться, но в итоге остались ни с чем. На следующей неделе оглашение продолжится в части вещественных доказательств и гражданских исков потерпевших.
Они, к слову, уже заявили, что будут обжаловать сегодняшний приговор и, как ни странно, добиваться смягчения наказания для подсудимых.
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