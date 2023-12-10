Потери Израиля в Палестине достигли 97 человек
Сегодня, 00:23
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Сегодня, 00:23Сегодня, 00:23
78Фото: IDF SPOKESPERSON'S OFFICE
ЦАХАЛ сообщает о гибели пяти солдат, один из которых скончался от ран, полученных 7 октября, и четверо из которых были убиты во время боевых действий на юге сектора Газа в минувшие выходные, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Times of Israel.
Число убитых солдат во время наземного наступления на ХАМАС возросло до 97. В число новых погибших входит племянник бывшего начальника штаба ЦАХАЛа и нынешнего министра-наблюдателя военного кабинета Гади Айзенкота, который также потерял сына несколько дней назад.
Ранее, телеканал Al Jazeera сообщил, что в результате операции ЦАХАЛ в секторе Газа погибло почти 17,5 тысяч человек. 70% из них составляют женщины и дети. Еще 46 тысяч человек были ранены.
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