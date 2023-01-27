Потепление прогнозируют синоптики в Казахстане

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Синоптики Казгидромета представили прогноз погоды в Казахстане на ближайшие трое суток, переlаёт BaigeNews.kz.

"Значительных изменений в погоде не ожидается. По-прежнему запад, юг и юго-восток страны будут находиться под влиянием поля повышенного атмосферного давления, в связи с чем сохранится ясная погода без осадков. Остальная же территория Казахстана всё ещё будет под влиянием атмосферных фронтальных разделов, с которыми ожидаются снег с низовой метелью и усиление ветра", - говорится в сообщении.

На юге и юго-востоке республики синоптики прогнозируют постепенное повышение температуры воздуха днем до плюс трёх градусов, в северных и горных районах - до минус трёх градусов.