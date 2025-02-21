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Потепление прогнозируется в Казахстане в выходные

Ожидаются слабоположительные температуры.

Сегодня, 14:03
АВТОР
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Pixabay Сегодня, 14:03
Сегодня, 14:03
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Фото: Pixabay

Прогноз погоды по Казахстану на 22-24 февраля предоставил Казгидромет, передаёт BaigeNews.kz.

В ближайшие дни серия активных циклонов начнет смещаться через территорию Казахстана принося с собой осадки, на западе, северо-западе – сильные осадки в виде дождя и снега.

Вместе с осадками ожидается повышение температуры воздуха, и даже в северных регионах в дневные часы прогнозируются слабоположительные температуры.

И только на юго-востоке и востоке страны отрог уходящего антициклона сохранит погоду без осадков.   

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