Прогноз погоды по Казахстану на 22-24 февраля предоставил Казгидромет, передаёт BaigeNews.kz.

В ближайшие дни серия активных циклонов начнет смещаться через территорию Казахстана принося с собой осадки, на западе, северо-западе – сильные осадки в виде дождя и снега.

Вместе с осадками ожидается повышение температуры воздуха, и даже в северных регионах в дневные часы прогнозируются слабоположительные температуры.

И только на юго-востоке и востоке страны отрог уходящего антициклона сохранит погоду без осадков.