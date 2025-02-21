Потепление прогнозируется в Казахстане в выходные
Ожидаются слабоположительные температуры.
Сегодня, 14:03
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Сегодня, 14:03Сегодня, 14:03
119Фото: Pixabay
Прогноз погоды по Казахстану на 22-24 февраля предоставил Казгидромет, передаёт BaigeNews.kz.
В ближайшие дни серия активных циклонов начнет смещаться через территорию Казахстана принося с собой осадки, на западе, северо-западе – сильные осадки в виде дождя и снега.
Вместе с осадками ожидается повышение температуры воздуха, и даже в северных регионах в дневные часы прогнозируются слабоположительные температуры.
И только на юго-востоке и востоке страны отрог уходящего антициклона сохранит погоду без осадков.
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