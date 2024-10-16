Потепление ожидают в нескольких регионах Казахстана

Синоптики "Казгидромета" сообщили о погоде на ближайшие трое суток в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz.

На большей части республики с прохождением атмосферных фронтов ожидают осадки. 17 октября на юго-востоке в горных районах сильные осадки в виде дождя и снега. В западных регионах прогнозируют дожди, 18 октября сильные дожди, днём с грозой.

Лишь на северные регионы страны продолжит оказывать свое влияние холодный антициклон, который сохранит погоду без осадков и обусловит повышение температуры воздуха.

По республике ожидаются усиление ветра, ночью и утром туман, в горных районах - гололёд.