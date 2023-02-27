Потепление ожидают в Казахстане

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Синоптики "Казгидромета" представили прогноз погоды по Казахстану до 2 марта 2023 года, передаёт BaigeNews.kz.

В ближайшие трое суток на большей части страны Атлантический циклон с большими запасами тепла и влаги вызовет обильные осадки в виде дождя и снега, гололёд, туманы, порывистый ветер, на северо-западе и севере республики с низовой метелью.

Лишь на юго-востоке и востоке Казахстана 28 февраля-1 марта под влиянием поля повышенного атмосферного давления сохранится погода без осадков.