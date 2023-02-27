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Лента новостей

pixabay.com Сегодня, 16:05
156
Сегодня, 16:05
156
Фото: pixabay.com

Потепление ожидают в Казахстане

Синоптики "Казгидромета" представили прогноз погоды по Казахстану до 2 марта 2023 года, передаёт BaigeNews.kz.

В ближайшие трое суток на большей части страны Атлантический циклон с большими запасами тепла и влаги вызовет обильные осадки в виде дождя и снега, гололёд, туманы, порывистый ветер, на северо-западе и севере республики с низовой метелью. 

Лишь на юго-востоке и востоке Казахстана 28 февраля-1 марта под влиянием поля повышенного атмосферного давления сохранится погода без осадков.

"На большей части РК прогнозируется постепенное повышение температуры воздуха. Столбики термометров в дневное время в северной половине покажут плюс 3-5 градусов, в южной части воздух прогреется до плюс 15-20 градусов. Лишь на западе и северо-западе республики ожидается постепенное понижение температуры днем до минус 10 градусов", - говорится в прогнозе.

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#погода #Казгидромет
BaigeNews.kz
Сегодня, 16:05
156
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