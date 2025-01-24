Прогноз погоды на ближайшие трое суток представили специалисты "Казгидромета", передаёт BaigeNews.kz.

"Под влиянием поля повышенного давления на территории Казахстана ожидается погода преимущественно без осадков, в ночные и утренние часы прогнозируется туман. На большей части страны постепенное повышение температуры воздуха ночью до 12-23, днем 5-13 мороза", - говорится в сообщении.

На юге и юго-востоке республики ночью будет 0- минус 10 градусов, в горных районах минус 13-18 градусов. На западе РК ночью минус 7-17 градусов, днём 6 мороза-2 тепла.