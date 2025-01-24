Потепление ожидают синоптики в Казахстане
О погоде на выходных рассказали в Казгидромете.
Сегодня, 17:12
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Сегодня, 17:12Сегодня, 17:12
24Фото: pxhere.com
Прогноз погоды на ближайшие трое суток представили специалисты "Казгидромета", передаёт BaigeNews.kz.
"Под влиянием поля повышенного давления на территории Казахстана ожидается погода преимущественно без осадков, в ночные и утренние часы прогнозируется туман. На большей части страны постепенное повышение температуры воздуха ночью до 12-23, днем 5-13 мороза", - говорится в сообщении.
На юге и юго-востоке республики ночью будет 0- минус 10 градусов, в горных районах минус 13-18 градусов. На западе РК ночью минус 7-17 градусов, днём 6 мороза-2 тепла.
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