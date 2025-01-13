С 14 по 16 января 2025 года погоду на большей части территории Казахстана будут определять атмосферные фронтальные разделы, которые приведут к неустойчивому характеру погоды, передаёт BaigeNews.kz. Так, ожидаются снег с метелью, на западе, юге страны – осадки (дождь, снег), гололед. На юго-востоке республики благодаря антициклону сохранится погода без осадков.

"Температурный фон по республике будет колебаться, ночью на западе от 0-8 мороза до 10-25 мороза на севере и востоке страны, днем от 5 мороза – 5 тепла до 2-10 мороза, на юге страны ночью 1-13 мороза, днем 0-12 тепла", – говорится в сообщении.

К слову, по Казахстану ожидаются сильный ветер и туман.

Напомним, ранее мы писали, что синоптики обещают неблагоприятные метеоусловия загрязнения воздуха 13 января в Астане и 11 городах Казахстана.