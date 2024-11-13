Потепление ожидается в Казахстане, но в некоторых регионах пройдут метели
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На западе Казахстана, а затем на юге под влиянием антициклона в середине недели, 15-16 ноября на юго-востоке, 16 ноября в центре, на востоке и северо-востоке республики прогнозируется погода без осадков, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".
"При этом в северной половине и на юго-востоке республики сохранится снежная погода, на севере с метелями. 15-16 ноября на западные регионы постепенно будет смещаться ложбина циклона, с которой ожидаются осадки в виде дождя и снега, а также гололед", - сообщили синоптики.
Сильный снег прогнозируется ночью 14 ноября на юго-востоке страны. А по республике ожидаются туманы и порывистый ветер.
"Повышение температуры воздуха ночью ожидается на западе ― до 1-10 тепла, на северо-западе и севере ― до 2-11 мороза, в центре ― до 5-13 мороза, на востоке ― до 5-18 мороза, на юге ― до 2-10 мороза, на юго-востоке страны ― понижение ночью до 2-13 мороза", - отметили в "Казгидромете".
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