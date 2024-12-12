Осадки и постепенное повышение температуры воздуха прогнозируется на большей части Казахстана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".

Ожидается снег, метель, порывистый ветер. Днём 13, сутки 14 декабря на юге, 14 декабря на юго-востоке страны прогнозируют осадки (дождь, снег), гололёд.

"Понижение температуры воздуха ночью прогнозируется лишь на западе страны до 0-8 мороза. На остальной территории ожидается постепенное повышение температуры воздуха ночью: на северо-западе, севере – до 3-10 мороза, в центре Казахстана – до 5-13 мороза, на востоке – до 10-20 мороза, на юго-востоке республики – до 0-10 мороза, в южных областях – до 8 мороза-2 тепла", – прогнозируют синоптики.

Синоптики прогнозируют 12 декабря в Астане усиление ветра до 23 метров в секунду.