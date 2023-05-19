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Сегодня, 16:48
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183Фото: pixabay.com
Потепление и град обещают синоптики казахстанцам на выходных
Синоптики Казгидромета представили прогноз погоды на выходные в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz.
Погоду на большей части территории республики будет определять Южный циклон и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы.
"Сохраняются дожди с грозами, в южных регионах с выпадением града. Сильные дожди прогнозируются 20 мая на западе, северо-западе, в центре и на юге, 20-22 мая на юго-востоке страны. Также по республике ожидается усиление ветра, на юге - шквал", - говорится в прогнозе.
Кроме того, произойдёт повышение температурного фона. Но на северо-западе и севере в ночные часы на поверхности почвы всё ещё сохранятся заморозки до двух градусов.
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