Потепление и град обещают синоптики казахстанцам на выходных

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Синоптики Казгидромета представили прогноз погоды на выходные в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz.

Погоду на большей части территории республики будет определять Южный циклон и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы.

"Сохраняются дожди с грозами, в южных регионах с выпадением града. Сильные дожди прогнозируются 20 мая на западе, северо-западе, в центре и на юге, 20-22 мая на юго-востоке страны. Также по республике ожидается усиление ветра, на юге - шквал", - говорится в прогнозе.

Кроме того, произойдёт повышение температурного фона. Но на северо-западе и севере в ночные часы на поверхности почвы всё ещё сохранятся заморозки до двух градусов.