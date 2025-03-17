Потепление до 30 градусов прогнозируется в Казахстане
Теплая погода, в основном, на юге Казахстана.
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Прогноз погоды по Казахстану на 18-20 марта предоставили синоптики, передаёт BaigeNews.kz.
Большая часть республики будет под влиянием отрога антициклона, с чем ожидается без осадков, солнечная погода.
Лишь западные, северо-западные, северные районы страны будут под влиянием ложбины циклона, где пройдут осадки в виде дождя и снега, ожидается усиление ветра, на дорогах гололедица. По РК ожидаются туманы.
На севере страны ожидается повышение температуры воздуха ночью до 3 мороза-5 тепла, днем до 5-16 тепла, в центре ночью до 3 мороза-5 тепла, днем до 5-20 тепла.
На востоке страны ночью до 7 мороза-5 тепла, днем до 3-16 тепла.
На западе понижение ночью до 5 мороза-5 тепла, днем до 5-18 тепла.
На юге, юго-востоке повышение ночью до 5-13, днем до 22-30 тепла.
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