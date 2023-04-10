Потенциал торгово-экономического партнёрства далеко не исчерпан - Токаев

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Президент Казахстана высоко оценил результаты прошедших полноформатных переговоров с главой Азербайджана, передаёт BaigeNews.kz.

"Я высоко оцениваю результаты прошедших сегодня полноформатных переговоров, которые еще раз подтвердили наш обоюдный настрой на всемерное укрепление двусторонних связей. Мы с уважаемым Ильхамом Гейдар оглу в доверительной обстановке обменялись мнениями по всем аспектам нашего сотрудничества, "сверили часы" по региональной и международной проблематике. Обсудили перспективы и направления дальнейшего углубления взаимодействия двух стран", - сказал Касым-Жомарт Токаев.

По его словам, благодаря общим усилиям отношения между Казахстаном и Азербайджаном в последние годы приобрели открытый и всеобъемлющий характер.

"Оптимизировалось политическое, торгово-экономическое, культурно-гуманитарное сотрудничество. Более полугода назад мы подписали декларацию по углублению стратегического партнёрства, расширению союзнических отношений, комплексную программу сотрудничества на 2022-2026 годы, а также ряд других документов. Все эти договорённости сейчас последовательно претворяются в жизнь", - отметил президент Казахстана.

Важным решением стало учреждение высшего межгосударственного совета, который призван служить и комплексно укреплять двусторонние отношения.

"Ряд новых соглашений, подписанных сегодня, дадут дополнительный импульс партнёрству. Казахстан и Азербайджан взаимовыгодно сотрудничают в торгово-экономической сфере, мы с удовлетворением констатировали, что по итогам прошлого года товарооборот между нашими странами приблизился к 1,5-миллиардной отметке. Однако потенциал торгово-экономического партнерства далеко не исчерпан. Мы договорились принять действенные меры для дальнейшего расширения номенклатуры экспортной, импортных товаров. Скоординирована деятельность заинтересованных структур наших стран. Речь идёт о межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству, торгово-экономической миссии, деловом совете, торговых домах, позволит вывести экономическую кооперацию на качественно новый уровень", - убеждён Токаев.

В этом контексте имеет значение раскрытие потенциала Транскаспийского международного транспортного маршрута, так называемого Среднего коридора.

"Речь идёт о совершенствовании логистических услуг, создании взаимных транспортных операторов, модернизации технических условий, устранении административных барьеров и формировании замкнутого логического цикла. Большое значение также имеет эффективная реализация дорожной карты по развитию Среднего коридора на 2022-2027 годы. Мы согласились, что важно в полной мере использовать возросший интерес к данному маршруту и привлечь к его инфраструктурному развитию третьи страны. Все эти меры, а также тесное взаимодействие с нашими международными партнёрами позволят гарантировать стабильность и оперативность доставки грузов по направлению "Восток-Запад", - сказал глава государства.

Особое внимание лидеры двух стран уделили нарастанию сотрудничества в области энергетики.