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baigenews.kz Сегодня, 18:09
138
Сегодня, 18:09
138
Фото: baigenews.kz

Потенциал торгово-экономического партнёрства далеко не исчерпан - Токаев

Президент Казахстана высоко оценил результаты прошедших полноформатных переговоров с главой Азербайджана, передаёт BaigeNews.kz.

"Я высоко оцениваю результаты прошедших сегодня полноформатных переговоров, которые еще раз подтвердили наш обоюдный настрой на всемерное укрепление двусторонних связей. Мы с уважаемым Ильхамом Гейдар оглу в доверительной обстановке обменялись мнениями по всем аспектам нашего сотрудничества, "сверили часы" по региональной и международной проблематике. Обсудили перспективы и направления дальнейшего углубления взаимодействия двух стран", - сказал Касым-Жомарт Токаев.

По его словам, благодаря общим усилиям отношения между Казахстаном и Азербайджаном в последние годы приобрели открытый и всеобъемлющий характер. 

"Оптимизировалось политическое, торгово-экономическое, культурно-гуманитарное сотрудничество. Более полугода назад мы подписали декларацию по углублению стратегического партнёрства, расширению союзнических отношений, комплексную программу сотрудничества на 2022-2026 годы, а также ряд других документов. Все эти договорённости сейчас последовательно претворяются в жизнь", - отметил президент Казахстана.

Важным решением стало учреждение высшего межгосударственного совета, который призван служить и комплексно укреплять двусторонние отношения.

"Ряд новых соглашений, подписанных сегодня, дадут дополнительный импульс партнёрству. Казахстан и Азербайджан взаимовыгодно сотрудничают в торгово-экономической сфере, мы с удовлетворением констатировали, что по итогам прошлого года товарооборот между нашими странами приблизился к 1,5-миллиардной отметке. Однако потенциал торгово-экономического партнерства далеко не исчерпан. Мы договорились принять действенные меры для дальнейшего расширения номенклатуры экспортной, импортных товаров. Скоординирована деятельность заинтересованных структур наших стран. Речь идёт о межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству, торгово-экономической миссии, деловом совете, торговых домах, позволит вывести экономическую кооперацию на качественно новый уровень", - убеждён Токаев.

В этом контексте имеет значение раскрытие потенциала Транскаспийского международного транспортного маршрута, так называемого Среднего коридора.

"Речь идёт о совершенствовании логистических услуг, создании взаимных транспортных операторов, модернизации технических условий, устранении административных барьеров и формировании замкнутого логического цикла. Большое значение также имеет эффективная реализация дорожной карты по развитию Среднего коридора на 2022-2027 годы. Мы согласились, что важно в полной мере использовать возросший интерес к данному маршруту и привлечь к его инфраструктурному развитию третьи страны. Все эти меры, а также тесное взаимодействие с нашими международными партнёрами позволят гарантировать стабильность и оперативность доставки грузов по направлению "Восток-Запад", - сказал глава государства.

Особое внимание лидеры двух стран уделили нарастанию сотрудничества в области энергетики. 

"Наши приоритеные задачи – это дальнейшее диверсификация поставок энергоресурсов на мировые рынки. Как вы знаете, благодаря нашим договоренностям в этом году через Азербайджан состоялась первая отправка казахстанской нефти. Следующий шаг- увеличение объёмов поставок и придание им долгосрочного и стабильного характера. Хочу выразить лидеру Азербайджана признательность за личную поддержку этих важных инициатив. Отдельно мы остановились на правовых, инвестиционных проектах, которые могут стать новыми точками роста наших экономик. Открытие совместных крупных предприятий в агропромышленной, текстильной, строительных сферах", - заключил президент.

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Сегодня, 18:09
138
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