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Потенциал области Абай обсуждают на форуме "Parasat"

Сегодня, 12:39
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акимат области Абай Сегодня, 12:39
Сегодня, 12:39
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Фото: акимат области Абай

В Семее проходит Республиканский форум "Parasat". Это масштабная, профессиональная конференция, которая обеспечит обмен знаниями и опытом от топ-экспертов Казахстана в целях развития образования, а также бизнеса в сфере образования, передаёт BaigeNews.kz.

В нём принимают участие PR-специалисты, предприниматели, фрилансеры, блогеры, SMM-специалисты, студенты, а также бизнесмены, которые сумели создать успешные образовательные кейсы.

Целью форума является создание среды для обсуждения самых актуальных тем, обмена опытом и определения наиболее интересных форм и направлений образования и бизнеса, которые смогут оказать положительное влияние на развитие страны.

В ходе форума бизнесмен, издатель журнала Forbes Kazakhstan Арманжан Байтасов, основатель HR CAPITAL Рифат Абдураманов, предприниматель, руководитель группы компаний TASGROUP Дулат Тастекеев, бизнес-тренер, основатель ресурсного центра "ADAMANT" Тусупбекова Шолпан, основатель сети фитнес-клубов FitnessBlitz Данияр Молдахмет, известный журналист, режиссер Майя Бекбаева поделятся своими историями успеха, предложат новые проекты, направленные на развитие Абайского региона.

Выступая с темой "Бизнес и образование" Арманжан Байтасов отметил, что у Казахстана есть все для того, чтобы построить собственную качественную систему образования, чтобы стать лидером в этом направлении не только в Центрально-Азиатском регионе, но и на всем евразийском пространстве.

"Казахстан сегодня входит в список стран с достаточно высоким уровнем человеческого развития, и нужно, чтобы этот индекс постоянно повышался. Потому что самое главное богатство страны — это люди", — сказал он.

Также о важности знания истории своей страны рассказала журналист Майя Бекбаева. По ее словам, передавать историю из поколения в поколения - тенденция, которая не должна устареть. 

В рамках мероприятия был проведен также кофе-брейк и конкурс.

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