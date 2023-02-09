Потенциал новых партий и преимущество старых - мнением о парламентских выборах поделилась политолог

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Процесс выдвижения кандидатов на выборы в мажилис и маслихат завершён. Определились ключевые участники избирательной компании. Прогнозами предстоящих выборов с корреспондентом BaigeNews.kz поделилась политолог, PhD Дина Айкенова.

По словам Дины Айкеновой, как и любому политологу ей интересна деятельность двух новых партий "Respublica" и партии зелёных "Baytaq".

"Во-первых, это новые партии с потенциально верно выбранной нишей отстаивания интересов. Вопросы загрязнения воздуха в городах, доступ к чистой воде и зелёные технологии – это то, что становится всё популярнее во всем мире. За счёт этого, при правильном позиционировании и ярких членов "Baytaq" может забрать часть голосов даже у партии "Amanat". Это определённый challenge для партии большинства", - сказала эксперт.

Что касается партии "Respublica", то политолог отметила, что публичность лидеров партии и большой охват подписчиков, которые могут стать проголосовавшими, а также применение политических технологий может повысить шансы партии и достичь 5%.

"Во-вторых, методы работы пяти других партий в политической сфере известны, что немного затрудняет выход за рамки привычного образа. Две же новые партии абсолютно свободны в создании имиджа. Здесь может создаться интрига. Но всё зависит от того, какие истинные намерения лидеров партий, личный пиар или действительно стремление партии к власти", - отметила она.

Дина Айкенова добавила, что хотела бы видеть обновление лиц в Мажилисе в 60-70% для продолжения намеченного курса, но при этом прихода новых инициатив. Даже учитывая, что, к примеру, список "Amanat" обновился на 75%, всё зависит от того, кто именно пройдёт в итоговый список после выборов и сколько наберёт партия большинства.

"В регионах, в маслихатах изменения могут быть незначительными, так как в любом случае в списках много людей, обладающих административным ресурсом, директора школ, больниц, заводов и других крупных организаций", - добавила эксперт.

По мнению политолога, предстоящие выборы влияют на многое. Особенно в регионах. В списках могут появиться региональные лоббисты, которые будут принимать решения по бюджету.

Что касается сложностей, то скорее, это будут не сложности, а потенциально высокий уровень проголосовавших по графе "против всех" из-за незнания кандидатов и партий и из-за гражданской позиции, считает Дина Айкенова.

"Помимо этого, может возникнуть недопонимание граждан, почему им вручат каждому четыре или пять бюллетеней. В любом случае, это можно преодолеть благодаря хорошо выстроенной информационной работы со стороны ЦИК, ОИК, ТИК и самих партий, кандидатов с другой", - сказала она.

Отвечая на вопрос, как эти выборы должны изменить жизнь простого казахстанца, политолог отметила, что простой казахстанец получит не просто партию, а именно лицо – депутата, с которого можно иметь спрос и который может привлечь большое доверие за счёт харизмы, опыта и миссии.