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BaigeNews.kz Сегодня, 23:19
60
Сегодня, 23:19
60
Фото: BaigeNews.kz

Потасовку в Шахтинске полицейские пытались остановить выстрелом в воздух

В Шахтинске произошла ночная потасовка, передаёт BaigeNews.kz. Видео драки появилось в соцсетях. 

 
 
 
 
 
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Публикация от Сергей Терещенко (@sergey.tereshcenko)

По данным департамента полиции Карагандинской области, 22 марта около 23:50 в отдел полиции Шахтинска поступило сообщение о конфликте возле ночного заведения. 

"На место прибыли ближайшие наряды полиции. Было установлено, что происходит потасовка между неизвестными лицами.
С целью предотвращения противоправных действий, а также во избежание тяжких последствий один из сотрудников полиции сделал предупредительный выстрел в воздух. Все участники инцидента доставлены в отдел полиции", - сообщили в ДП.

По данному факту зарегистрировано уголовное дело по статье 293 части 2 УК РК. Проводится расследование.

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Сегодня, 23:19
60
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