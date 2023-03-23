Потасовку в Шахтинске полицейские пытались остановить выстрелом в воздух

Фото: BaigeNews.kz

В Шахтинске произошла ночная потасовка, передаёт BaigeNews.kz. Видео драки появилось в соцсетях.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Сергей Терещенко (@sergey.tereshcenko)

По данным департамента полиции Карагандинской области, 22 марта около 23:50 в отдел полиции Шахтинска поступило сообщение о конфликте возле ночного заведения.

"На место прибыли ближайшие наряды полиции. Было установлено, что происходит потасовка между неизвестными лицами.

С целью предотвращения противоправных действий, а также во избежание тяжких последствий один из сотрудников полиции сделал предупредительный выстрел в воздух. Все участники инцидента доставлены в отдел полиции", - сообщили в ДП.

По данному факту зарегистрировано уголовное дело по статье 293 части 2 УК РК. Проводится расследование.