В пригороде Астаны - в посёлке Жибек Жолы Аршалынского района - около сотни домов оказались в зоне подтопления из-за резкого подъёма грунтовых вод, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Kazinform.

Люди уже третью неделю живут буквально "на плаву" - после недавних ливней вода залила дворы, огороды и подступает к фундаментам домов.

Как сообщают жители, пять лет назад в посёлке уже была подобная ситуация, и тогда её удалось решить с помощью канала, отводившего воду в реку. Но с тех пор посёлок разросся: появились дороги, коммуникации, а вот дренажную систему так и не предусмотрели. В результате сегодня десятки домов оказались в "водной ловушке".

"После последнего ливня у нас весь огород в воде. Сегодня вода дошла до септика - теперь пойдёт заражение почвы. Этих насосов хватило бы три недели назад, а сейчас - только рыть канал", - говорится в обращении сельчан.

По данным и.о. акима сельского округа Сергалия Бекенова, в посёлке проживает более 1000 семей, и около 100 домов находятся в зоне подтопления. На данный момент затоплены в основном придомовые участки, но вода продолжает подниматься.

Пик паводка, по словам чиновников, село пережило спокойно - снег вывезли вовремя. Но вот проливные дожди 13 и 14 апреля резко изменили ситуацию. Грунтовые воды начали подниматься, и техника, которая прибыла в посёлок, просто не успевает справляться с объёмами.

"Пять лет назад были пустыри, можно было легко отводить воду. А сейчас - везде дома, асфальт. Места для дренажа нет. Что делать дальше, будем решать после геодезии и оценки специалистов", - отметил Бекенов.

Для ликвидации последствий подтопления в посёлок стянуты 16 насосов, пять машин и 20 человек из оперативного штаба. Но жители говорят: меры запоздали.

Пока местные чиновники обсуждают планы на перспективу, посёлок Жибек Жолы продолжает погружаться в воду - буквально и в переносном смысле. А люди в тревоге следят за прогнозами погоды и надеются, что новые дожди не превратят их дома в плавучие пристани.

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