Посылки "Казпочты" разрешат забирать третьим лицам: в Мажилисе приняли поправки

Депутаты Мажилиса в первом чтении приняли поправки в проект закона "О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Казахстан "О почте", передает BaigeNews.kz. В рамках него вводятся нововведения, среди которых – возможность забирать посылки третьими лицами.

Получить посылку так можно будет только лишь через SMS-код или по QR-коду.

"Сегодня выдача почтовых отправлений в "Казпочте" полагается только лично адресату. Если посылку захочет получить близкий родственник, ему потребуется доверенность. Это крайне неудобная процедура для почтовых отделений. И тем более для почтовых курьеров, которые доставляют посылки на дом, в том числе и товары из маркетплейсов. Ведь им нужно отдать их только в руки заказчика. С принятием закона эта процедура упрощается. Товары смогут получать третьи лица, но только если они назовут курьеру в момент получения код SMS, направленный на телефон заказчика. Можно будет также получить посылку по QR-коду", - сказала депутат Екатерина Смышляева на заседании Мажилиса.

Также исключается понятие почтовый ящик, при этом вводятся так называемые постоматы. Депутат отметила, что многие маркетплейсы используют эти конструкции.

Самое главное предложениев рамках закона – это продление сроков пилотного проекта по оказанию "Казпочтой" услуг таможенного брокера. Предприятие участвует в проекте с августа 2023 года в качестве оператора электронной торговли. Это обеспечивает комфорт для покупателей, отметила депутат.

По ее словам, такой подход обеспечивает полную прозрачность международной торговли на мировых электронных торговых площадках. При этом крупные мировые маркетплейсы также вынуждены платить налоги в бюджет Казахстан. За год работы "Казпочтой" задекларировано почти 1,5 млн почтовых отправлений.

"Кроме традиционных почтовых услуг в филиалах происходит приём коммунальных платежей, выплата и доставка пенсии, пособий, оплата мобильных услуг, открытие счетов, снятие наличных, погашение кредитов БВУ. Есть филиалы, которые выполняют и другие функции, например, реализация жд-билетов. Именно поэтому сохранить инфраструктуру национального оператора сегодня критически важно", - сказала Смышляева.

Напомним, ранее наркотики отправляли по почте в Казахстан из Швеции.