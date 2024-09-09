Посвящённая Димашу Кудайбергену выставка откроется в Астане

В Национальном музее РК откроется выставка, посвящённая творчеству Димаша Кудайбергена, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Минкультуры и информации РК.

"На выставке будут представлены предметы, позволяющие прикоснуться к событиям, которые сформировали уникальное звучание артиста, а также подарки от известных личностей и многочисленных поклонников", - сообщили в ведомстве.

Выставка начнёт работу с 12 сентября. Она будет состоять из логически связанных по своему содержанию разделов:

"Истоки вдохновения" – предметы (фотографии, отдельные экспонаты), отражающие биографию, среду становления, детство и творческий путь артиста;

"Путь к славе" – дипломы профессионального образования, награды республиканских и международных конкурсов;

"Любовь поклонников" – подарки, принятые в дар от поклонников артиста;

"Вестник национальной культуры" – предметы, способствующие популяризации национальной культуры и узнаваемости бренда на мировой арене (национальные музыкальные инструменты, национальные костюмы, печатные материалы).

Увидеть всё это можно будет до 6 октября.