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Посвящённая Димашу Кудайбергену выставка откроется в Астане

Сегодня, 19:01
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akorda.kz Сегодня, 19:01
Сегодня, 19:01
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Фото: akorda.kz

В Национальном музее РК откроется выставка, посвящённая творчеству Димаша Кудайбергена, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Минкультуры и информации РК. 

"На выставке будут представлены предметы, позволяющие прикоснуться к событиям, которые сформировали уникальное звучание артиста, а также подарки от известных личностей и многочисленных поклонников", - сообщили в ведомстве.

Выставка начнёт работу с 12 сентября. Она будет состоять из логически связанных по своему содержанию разделов:

  • "Истоки вдохновения" – предметы (фотографии, отдельные экспонаты), отражающие биографию, среду становления, детство и творческий путь артиста;  
  • "Путь к славе" – дипломы профессионального образования, награды республиканских и международных конкурсов;
  • "Любовь поклонников" – подарки, принятые в дар от поклонников артиста;
  • "Вестник национальной культуры" – предметы, способствующие популяризации национальной культуры и узнаваемости бренда на мировой арене (национальные музыкальные инструменты, национальные костюмы, печатные материалы).  

Увидеть всё это можно будет до 6 октября.

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