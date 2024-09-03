Посвященный экоакции "Таза Қазақстан" мурал появился в Астане
Вчера, 23:37
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Вчера, 23:37Вчера, 23:37
124Фото: акимат Астаны
40-метровый мурал, посвященный экологической акции "Таза Қазақстан", появился на стене дома по улице Сыганак, 1, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.
"На мурале, площадь которого 480 квадратных метров, изображены дети в национальных костюмах, которые с заботой поливают саженец, символизируя рост и процветание. На фоне синего неба можно увидеть шанырак с уык и зелёную планету, украшенную известными достопримечательностями Астаны", - сообщает акимат столицы.
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