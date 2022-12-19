Поступок казахстанского бойца UFC вызвал восхищение зрителей

Фото: Sports.kz

В телеграм-канале "Вестник MMA" опубликовали любопытный момент боя представителя Казахстана Дамира Исмагулова по прозвищу "Казах" и россиянина Армана Царукяна на турнире UFC Fight Night 216, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.



Со-главный поединок ивента в легкой весовой категории состоялся утром 18 декабря по астанинскому времени и завершился победой Царукяна единогласным решением судей.

Во время боя оба спортсмена продемонстрировали уважительное отношение друг к другу. В третьем раунде бойцы обнялись, перед тем, как продолжить схватку. Видео красивого момента можно посмотреть ниже.