Президент поручил планомерно повышать компетентность депутатов
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Президент Казахстана заявил о важности расширения рычагов влияния маслихатов на экономическую политику в регионах, передает BaigeNews.kz.
По словам Касым-Жомарта Токаева, сейчас разрабатываются новые Бюджетный и Налоговый кодексы. И при работе над ними нужно учесть особенности реформы местного самоуправления.
"Правительству следует пересмотреть механизм формирования и расходования бюджета сельских акимов. Нужны конкретные предложения по повышению финансовой самостоятельности органов местного самоуправления. Важно, чтобы члены маслихатов активно участвовали в обсуждении проектов кодексов. Нужно правильно и эффективно распределять средства местного бюджета. Прошу депутатов подойти к этому вопросу очень серьезно. На постоянном контроле у маслихатов должны быть вопросы бюджетной политики, установления пороговых размеров различных выплат и платежей, развития населенных пунктов и другое", - отметил Глава государства.
Так же Президент обратил внимание, что поступления в республиканский бюджет сегодня исполнены не в полном объеме. Отметив, что поручил правительству и Национальному банку в недавнем Послании принять действенные конкретные меры в данном направлении.
"Это общенациональная задача, и ветви государственной власти на всех уровнях должны подключиться к ее реализации. Мы должны следовать принципу "сильные регионы – сильная страна". Уверен, вы хорошо понимаете важность поставленных задач. Убежден, каждый депутат внесет свою лепту в процветание своего региона", - заключил Президент.
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