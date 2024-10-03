Президент поручил планомерно повышать компетентность депутатов

Президент Казахстана заявил о важности расширения рычагов влияния маслихатов на экономическую политику в регионах, передает BaigeNews.kz.

По словам Касым-Жомарта Токаева, сейчас разрабатываются новые Бюджетный и Налоговый кодексы. И при работе над ними нужно учесть особенности реформы местного самоуправления.

"Правительству следует пересмотреть механизм формирования и расходования бюджета сельских акимов. Нужны конкретные предложения по повышению финансовой самостоятельности органов местного самоуправления. Важно, чтобы члены маслихатов активно участвовали в обсуждении проектов кодексов. Нужно правильно и эффективно распределять средства местного бюджета. Прошу депутатов подойти к этому вопросу очень серьезно. На постоянном контроле у маслихатов должны быть вопросы бюджетной политики, установления пороговых размеров различных выплат и платежей, развития населенных пунктов и другое", - отметил Глава государства.

Так же Президент обратил внимание, что поступления в республиканский бюджет сегодня исполнены не в полном объеме. Отметив, что поручил правительству и Национальному банку в недавнем Послании принять действенные конкретные меры в данном направлении.