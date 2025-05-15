Поступить в военные вузы Казахстана стало возможно онлайн
В "Правительстве для граждан" описали всю процедуру.
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Подать заявление на поступление в военные учебные заведения Министерства обороны РК стало возможно в цифровом формате. Новый онлайн-сервис на eGov.kz автоматизирует проверку данных и упрощает подачу документов, существенно экономя время абитуриентов, передаёт BaigeNews.kz.
Система проверяет наличие ограничений для поступления (по медицинским данным, хроническим заболеваниям и перенесённым инфекциям), а также отправляет запрос на проверку на судимость. Ответ приходит в течение 10 минут, если человек не судим. Затем необходимо заполнить анкету для прохождения специальной проверки Комитетом национальной безопасности РК.
Рекомендуется заранее получить справку формы №075 и подготовить автобиографию для проверки КНБ РК. Многие данные (адрес, фотография, сведения о родственниках) загружаются автоматически из государственных систем, остальные можно прикрепить вручную.
Чтобы подать заявление:
- Авторизуйтесь портале на eGov.kz и перейдите в раздел "Гражданам" — "Воинский учет и безопасность" — "Воинская служба".
- Выберите услугу "Зачисление в кандидаты для поступления в военные учебные заведения МО РК" и нажмите "Заказать услугу онлайн".
- Заполните необходимые данные и подпишите заявку.
- Результат будет доступен в Личном кабинете в разделе "История получения услуг".
Для лётных специальностей требуется медицинское заключение, полученное не позднее 30 дней до освидетельствования.
Срок оказания услуги — до 200 дней.
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