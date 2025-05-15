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  • 15 Мая, 15:31
  • BAIGENEWS

Поступить в военные вузы Казахстана стало возможно онлайн

В "Правительстве для граждан" описали всю процедуру.

Сегодня, 15:21
АВТОР
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pxhere.com Сегодня, 15:21
Сегодня, 15:21
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Фото: pxhere.com

Подать заявление на поступление в военные учебные заведения Министерства обороны РК стало возможно в цифровом формате. Новый онлайн-сервис на eGov.kz автоматизирует проверку данных и упрощает подачу документов, существенно экономя время абитуриентов, передаёт BaigeNews.kz.

 

Система проверяет наличие ограничений для поступления (по медицинским данным, хроническим заболеваниям и перенесённым инфекциям), а также отправляет запрос на проверку на судимость. Ответ приходит в течение 10 минут, если человек не судим. Затем необходимо заполнить анкету для прохождения специальной проверки Комитетом национальной безопасности РК.

Рекомендуется заранее получить справку формы №075 и подготовить автобиографию для проверки КНБ РК. Многие данные (адрес, фотография, сведения о родственниках) загружаются автоматически из государственных систем, остальные можно прикрепить вручную.

Чтобы подать заявление:

  1. Авторизуйтесь портале на eGov.kz и перейдите в раздел "Гражданам" — "Воинский учет и безопасность" — "Воинская служба".
  2. Выберите услугу "Зачисление в кандидаты для поступления в военные учебные заведения МО РК" и нажмите "Заказать услугу онлайн".
  3. Заполните необходимые данные и подпишите заявку.
  4. Результат будет доступен в Личном кабинете в разделе "История получения услуг".

Для лётных специальностей требуется медицинское заключение, полученное не позднее 30 дней до освидетельствования.

Срок оказания услуги — до 200 дней.

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