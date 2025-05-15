Подать заявление на поступление в военные учебные заведения Министерства обороны РК стало возможно в цифровом формате. Новый онлайн-сервис на eGov.kz автоматизирует проверку данных и упрощает подачу документов, существенно экономя время абитуриентов, передаёт BaigeNews.kz.